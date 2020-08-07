На Закарпатье из-за смерти медсестры от коронавируса семье выплатили более 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На Закарпатье семье медицинской сестры, которая погибла от коронавируса, предоставили страховую выплату в более 1,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.
"Для семьи медицинской сестры инфекционного отделения из Закарпатья, которая умерла в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривен за счет средств государственного бюджета. Помощь была перечислена Фондом сегодня, 7 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней.
"Всего по состоянию на сегодня ФССУ профинансировано государственные пособия в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" для семи семей медицинских работников", - добавили в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 1453 человек, из них 103 ребенка и 93 медики.