На Закарпатті біля Драгобрату знайшли двох туристів, які заблукали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Рятувальники знайшли в районі урочища Драгобрат Рахівського району двох туристів з Одеської області, які заблукали під час катання на лижах. Про це повідомив прес-центр управління ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
“20 грудня о 12:25 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що в районі урочища Драгобрат Рахівського району під час катання на лижах втратили орієнтир на місцевості та заблукали двоє мешканців м. Іллічівськ Одеської області 1975 та 1982 років народження”, — зазначили в ДСНС.
Заблукалих туристів знайшли о 13:40. Їх доправили до місця тимчасового проживання відпочивальників на горі Драгобрат. Стан потерпілих був задовільний, медичної допомоги вони не потребували.
Нагадаємо, троє туристів під час проходження туристичного маршруту заблукали в районі гори Піп Іван Рахівського району Закарпатської області. Один із них загинув від серцевого нападу.