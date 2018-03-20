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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 75 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 8457 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 55670 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70094 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101419 просмотра

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10 марта, 06:48 • 108851 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116380 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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На Закарпатье у Драгобрата нашли двух заблудившихся туристов

На Закарпатье у Драгобрата нашли двух заблудившихся туристов

Киев  •  УНН

 • 8113 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Спасатели нашли в районе урочища Драгобрат Раховского района двух туристов из Одесской области, которые заблудились во время катания на лыжах. Об этом сообщил пресс-центр управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

"20 декабря в 12:25 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в районе урочища Драгобрат Раховского района во время катания на лыжах потеряли ориентир на местности и заблудились двое жителей г. Ильичевск Одесской области 1975 и 1982 рождения", - отметили в ГСЧС.

Заблудившихся туристов нашли в 13:40. Их доставили в места временного проживания отдыхающих на горе Драгобрат. Состояние пострадавших было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области. Один из них погиб от сердечного приступа.

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