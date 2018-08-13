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На Закарпатті бабуся впала у багаття під час спалювання трави

Київ • УНН

 • 8231 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У місті Перечин (Закарпатська область) літня жінка під час спалювання сухої рослинності втратила свідомість та впала у багаття, внаслідок чого загинула. Про це повідомила прес-служба ДСНС України у закарпатській області, передає УНН.

На Закарпатті бабуся впала у багаття під час спалювання трави

Як розповіли рятувальники, випадок стався 12 серпня в місті Перечин на вул. Богдана Хмельницького.

“За попередньою інформацією, жінка, 1937 року народження, за межами домоволодіння спалювала суху рослинність та через отруєння чадним газом втратила свідомість й впала у багаття. Це помітили сусіди жінки. Вони й зателефонували до рятувальників та медиків. Лікарі „швидкої“ допомоги, які прибули за викликом, намагались допомогти постраждалій, але на жаль, попри всі старання вона померла по дорозі до лікарні”, — розповіли у ДСНС.

Рятувальники додали, що загалом, впродовж 10-13 серпня, в екосистемах області зафіксовано 35 випадків загорання сухої рослинності та сміття на відкритих територіях загальною площею 36 га.

Нагадаємо, водній з п’ятиповерхівок у Мелітополі сталася пожежа, внаслідок якої травмувалася дитина 2018 року народження.

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