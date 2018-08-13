На Закарпатье бабушка упала в костер во время сжигании травы

Как рассказали спасатели, случай произошел 12 августа в городе Перечин на ул. Богдана Хмельницкого.

"По предварительной информации, женщина, 1937 года рождения, за пределами домовладения сжигала сухую растительность и из-за отравления угарным газом потеряла сознание и упала в костер. Это заметили соседи женщины. Они и позвонили спасателям и медикам. Врачи "скорой" помощи, прибывшие по вызову, пытались помочь пострадавшей, но к сожалению, несмотря на все старания она умерла по дороге в больницу", - рассказали в ГоСЧС.

Спасатели добавили, что в целом, в течение 10-13 августа, в экосистемах области зафиксировано 35 случаев возгорания сухой растительности и мусора на открытых территориях общей площадью 36 га.

Напомним, в одной из пятиэтажек в Мелитополе произошел пожар, в результате которого травмировалась ребенок 2018 рождения.