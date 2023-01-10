На ЗАЕС відбулася деградація ядерної та радіаційної безпеки, рф перетворила її на ремонтну базу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Запорізькій атомній електростанції через окупацію росіянами відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки. Окупанти перетворили її на військову та ремонтну базу. Про це повідомив в.о голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Внаслідок окупації відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Перебування російських військових, зброї, вибухівки, військової техніки на ЗАЕС немає нічого спільного з дотриманням ядерної та радіаційної безпеки. Фактично окупанти перетворили ЗАЕС у військову базу, і в ремонтну базу», - розповів Коріков.
Він зазначив, що на ЗАЕС відбувається ремонт військової техніки окупантів.
«Ці дії по перетворенню ЗАЕС на базу є цілком неприйнятними», - додав він.
Доповнення
росіяни зізнавалися, що справді тримають військову техніку на ЗАЕС.
Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомляв, що Україна хоче щоб ООН направила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без угоди з росією про створення зони безпеки довкола станції.