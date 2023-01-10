На ЗАЭС произошла деградация ядерной и радиационной безопасности, россия превратила ее в ремонтную базу

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«В результате оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Нахождение российских военных, оружия, взрывчатки, военной техники на ЗАЭС не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности. Фактически оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, и в ремонтную базу», - рассказал Кориков.

Он отметил, что на ЗАЭС производится ремонт военной техники оккупантов.

«Эти действия по превращению ЗАЭС в базу совершенно неприемлемы», - добавил он.

Дополнение

россияне признавались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщал, что Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с россией о создании зоны безопасности вокруг станции.