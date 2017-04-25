На Євробачення-2017 продали 29 тисяч квитків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на сьогодні на пісенний конкурс Євробачення у Києві продано близько 29 тисяч квитків. Про це під час брифінгу повідомив один із менеджерів проекту Євробачення-2017 Кирило Воронін, передає кореспондент УНН.
“Наскільки мені відомо, вже продано 29 тисяч квитків”, — сказав він.
Нагадаємо, всі квитки на фінал конкурсу розпродані.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал — 13 травня.
Як повідомляв УНН, рок-гурт O.Torvald, який представлятиме на конкурсі Україну, виступить у фіналі під 22-м номером.