На Євробачення-2017 продали 29 тисяч квитків

“Наскільки мені відомо, вже продано 29 тисяч квитків”, — сказав він.

Нагадаємо, всі квитки на фінал конкурсу розпродані.

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал — 13 травня.

Як повідомляв УНН, рок-гурт O.Torvald, який представлятиме на конкурсі Україну, виступить у фіналі під 22-м номером.