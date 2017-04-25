На Евровидение-2017 продали 29 тысяч билетов

“Насколько мне известно, уже продано 29 тысяч билетов”, — сказал он.

Напомним, все билеты на финал конкурса распроданы.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Как сообщал УНН, рок-группа O.Torvald, который будет представлять на конкурсе Украину, выступит в финале под 22-м номером.