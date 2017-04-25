На Евровидение-2017 продали 29 тысяч билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На сегодняшний день на песенный конкурс Евровидение в Киеве продано около 29 тысяч билетов. Об этом во время брифинга сообщил один из менеджеров проекта Евровидение-2017 Кирилл Воронин, передает корреспондент УНН.
“Насколько мне известно, уже продано 29 тысяч билетов”, — сказал он.
Напомним, все билеты на финал конкурса распроданы.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.
Как сообщал УНН, рок-группа O.Torvald, который будет представлять на конкурсе Украину, выступит в финале под 22-м номером.