На Яворівському полігоні військовослужбовець вбив фельдшера
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні вночі на території Яворівського полігону військовослужбовець вбив фельдшера. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури.
“Інцидент трапився близько другої ночі на території полігону. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Чернігівщині розкрито вбивство військовослужбовця-контрактника, зловмисника заарештовано.
Установлено, що наприкінці січня 2017 року, вказаний військовослужбовець не прибув на військову службу до частини, та його місце перебування і обставини зникнення були не відомі.