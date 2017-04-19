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На Яворівському полігоні військовослужбовець вбив фельдшера

На Яворівському полігоні військовослужбовець вбив фельдшера

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні вночі на території Яворівського полігону військовослужбовець вбив фельдшера. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури.

“Інцидент трапився близько другої ночі на території полігону. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині розкрито вбивство військовослужбовця-контрактника, зловмисника заарештовано.

Установлено, що наприкінці січня 2017 року, вказаний військовослужбовець не прибув на військову службу до частини, та його місце перебування і обставини зникнення були не відомі.

Українські Національні Новини

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