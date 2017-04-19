На Яворівському полігоні військовослужбовець вбив фельдшера

“Інцидент трапився близько другої ночі на території полігону. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині розкрито вбивство військовослужбовця-контрактника, зловмисника заарештовано.

Установлено, що наприкінці січня 2017 року, вказаний військовослужбовець не прибув на військову службу до частини, та його місце перебування і обставини зникнення були не відомі.