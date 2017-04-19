На Яворовском полигоне военнослужащий убил фельдшера

“Инцидент произошел около двух часов ночи на территории полигона. Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье 115”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области раскрыто убийство военнослужащего-контрактника, злоумышленник арестован.

Установлено, что в конце января 2017 года, указанный военнослужащий не прибыл на военную службу в часть, и его местонахождение и обстоятельства исчезновения были не известны.