На Яворовском полигоне военнослужащий убил фельдшера
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня ночью на территории Яворивского полигона военнослужащий убил фельдшера. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.
“Инцидент произошел около двух часов ночи на территории полигона. Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье 115”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области раскрыто убийство военнослужащего-контрактника, злоумышленник арестован.
Установлено, что в конце января 2017 года, указанный военнослужащий не прибыл на военную службу в часть, и его местонахождение и обстоятельства исчезновения были не известны.