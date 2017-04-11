На якість продукції ПАТ “Київхліб” постійно надходять скарги — Держпродспоживслужба

"До Держпродспоживслужби міста Києва надійшло 11 скарг споживачів на якість продукції ПАТ "Київхліб", яка реалізується у фірмовій мережі та інших закладах роздрібної торгівлі. В межах чинного законодавства, скарги було розглянуто та проведено відповідні заходи державного контролю, але позитивного впливу на ситуацію це не мало, скарги продовжують надходити”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Держпродспоживслужбі зазначили, що у ЗМІ також почастішали публікації, які ставлять під сумнів якість хлібобулочних виробів ПАТ “Київхліб”, які виготовляються та реалізуються в закладах роздрібної торгівлі міста Києва.

Як повідомляв УНН, Держпродспоживслужба, попри виявлені плісняві гриби, не досліджувала якість продукції “Київхліб”.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби у хлібних виробах “Київхлібу”.

Також нагадаємо, у святошинських школах перевірять продукцію “Київхліба” на наявність пліснявих грибів.