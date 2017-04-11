На качество продукции ПАО "Киевхлеб" постоянно поступают жалобы - Госпродпотребслужба

"В Госпродпотребслужбу города Киева поступило 11 жалоб потребителей на качество продукции ПАО "Киевхлеб", которая реализуется в фирменной сети и других учреждениях розничной торговли. В рамках действующего законодательства, жалобы были рассмотрены и проведены соответствующие мероприятия государственного контроля, но положительного влияния на ситуацию это не мало, жалобы продолжают поступать", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Госпродпотребслужбе отметили, что в СМИ участились публикации, которые ставят под сомнение качество хлебобулочных изделий ПАО "Киевхлеб", которые изготавливаются и реализуются в учреждениях розничной торговли города Киева.

Как сообщал УНН, Держпродспоживслужба, несмотря на выявленные плесневые грибы, а не исследовала качество продукции "Киевхлеб".

Напомним, в конце прошлого года Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы в хлебных изделиях "Киевхлеба".

Также напомним, в святошинських школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов.