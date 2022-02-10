На вулицях та проспектах Києва утворилися затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Станом на 8:15 четверга, 10 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги, Степана Бандери, Правди, Леся Курбаса та Голосіївському.
Окрім того, рух ускладнено на вулицях Юрія Іллєнка, Коперника, Максима Кривоноса, Глибочицькій, Новокостянтинівській, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Саксаганського, Жилянській, Олени Теліги, Дегтярівській, Великій Васильківській, Щусєва.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Петра Григоренка, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича. Рух також ускладнено на вулицях Попудренка, Ревуцького, Анни Ахматової, Михайла Драгоманова, Гната Хоткевича, Кіото.
Рух на мосту Патона був ускладнений у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.
Доповнення
Сьогодні, 10 лютого, погода в Україні буде теплою. Опади очікуються лише у трьох областях. Подекуди температура буде досягати 11 градусів тепла. У Києві без опадів. Температура очікується 6-8 градусів тепла.