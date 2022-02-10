На улицах и проспектах Киева образовались пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 10 февраля, на улицах и проспектах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Правды, Леся Курбаса и Голосеевском.
Кроме того, движение затруднено на улицах Юрия Ильенко, Коперника, Максима Кривоноса, Глыбочицкой, Новоконстантиновской, Богатырской, Набережно-Крещатицкой, Саксаганского, Жилянской, Елены Телиги, Дегтяревской, Большой Васильковской, Щусева.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Петра Григоренко, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича. Движение также затруднено на улицах Попудренко, Ревуцкого, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, Гната Хоткевича, Киото.
Движение на мосту Патона было осложнено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно было проехать свободно.
Дополнение
Сегодня, 10 февраля, погода в Украине будет теплой. Осадки ожидаются лишь в трех областях. Местами температура будет достигать 11 градусов тепла. В Киеве без осадков. Температура ожидается 6-8 градусов тепла.