Погода: в Украине ожидается потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, погода в Украине будет теплой. Осадки ожидаются лишь в трех областях. Местами температура будет достигать 11 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Осадки в виде мокрого снега с дождем прогнозируют в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории-переменная облачность. Ветер-западный, 5-10 м / с.
На западе столбики термометров будут колебаться от +6 до +11 градусов. На востоке ожидается 3-5 градусов тепла.
В северных регионах — +4-8 градусов. На юге прогнозируют 5-11 градусов выше нуля.
В Киеве осадки не ожидаются, 6-8 градусов тепла, в Симферополе также будет сухо — +6-8 градусов.