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15 марта, 19:03 • 104793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139093 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120834 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114539 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103380 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100706 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89894 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122099 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Погода: в Украине ожидается потепление

Погода: в Украине ожидается потепление

Киев • УНН

 • 19566 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, погода в Украине будет теплой. Осадки ожидаются лишь в трех областях. Местами температура будет достигать 11 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Осадки в виде мокрого снега с дождем прогнозируют в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории-переменная облачность. Ветер-западный, 5-10 м / с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +6 до +11 градусов. На востоке ожидается 3-5 градусов тепла.

В северных регионах — +4-8 градусов. На юге прогнозируют 5-11 градусов выше нуля.

В Киеве осадки не ожидаются, 6-8 градусов тепла, в Симферополе также будет сухо — +6-8 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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