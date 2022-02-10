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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 53139 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Погода: в Україні очікується потепління

Погода: в Україні очікується потепління

Київ • УНН

 • 19567 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні, 10 лютого, погода в Україні буде теплою. Опади очікуються лише в трьох областях. Подекуди температура сягатиме 11 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі 

Опади у вигляді мокрого снігу з дощем прогнозують у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +11 градусів. На сході очікується 3-5 градусів тепла.

У північних регіонах — +4-8 градусів. На півдні прогнозують 5-11 градусів вище нуля.

У Києві опади не очікуються, 6-8 градусів тепла, в Сімферополі також буде сухо — +6-8 градусів.

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