Погода: в Україні очікується потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні, 10 лютого, погода в Україні буде теплою. Опади очікуються лише в трьох областях. Подекуди температура сягатиме 11 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Опади у вигляді мокрого снігу з дощем прогнозують у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +11 градусів. На сході очікується 3-5 градусів тепла.
У північних регіонах — +4-8 градусів. На півдні прогнозують 5-11 градусів вище нуля.
У Києві опади не очікуються, 6-8 градусів тепла, в Сімферополі також буде сухо — +6-8 градусів.