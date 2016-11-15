На вулиці Хрещатик перекрили рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На вулиці Хрещатик перекрили рух транспорту, передає УНН.
Біля Європейської площі стоять щонайменше шість автомобілів патрульної поліції, а також автобус правоохоронців.
Крім того, на вулиці Хрещатик перебуває кілька десятків правоохоронців.
При цьому поблизу Європейської площі збираються люди. Сьогодні у Києві має відбутися акція за участі значної кількості громадян.
Нагадаємо, Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.
Безпеку під час акцій у Києві 15 листопада охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.