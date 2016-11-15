На улице Крещатик перекрыли движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На улице Крещатик перекрыли движение транспорта, передает УНН.
Возле Европейской площади стоят не менее шести автомобилей патрульной полиции, а также автобус правоохранителей.
Кроме того, на улице Крещатик находится несколько десятков правоохранителей.
При этом возле Европейской площади собираются люди. Сегодня в Киеве должна состояться акция с участием большого количества граждан.
Напомним, Нацполиция получила 10 заявок на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве.
Безопасность во время акций в Киеве 15 ноября будут охранять около 5 тыс. правоохранителей.