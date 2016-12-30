На вугільній шахті в Індії 60 людей опинилися під завалами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Мінімум 35 гірників постраждали, близько 60 опинилися під завалами після аварії на вугільній шахті в індійському штаті Джаркханд в четвер. Про це повідомило агентство Сіньхуа з посиланням на поліцію регіону, передає УНН.
Рятувальники вже почали визволяти шахтарів.
“Згідно з наявною інформацією, близько 10-12 одиниць техніки працювали в шахті, коли стався інцидент. Ми зосереджені на порятунку людей, які опинилися в пастці всередині шахти”, — цитує видання представника місцевої поліції.
Інформації про причини пригоди та тяжкості стану постраждалих не наводиться.