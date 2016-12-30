На угольной шахте в Индии 60 человек оказались под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Минимум 35 горняков пострадали, около 60 оказались под завалами после аварии на угольной шахте в индийском штате Джаркханд в четверг. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию региона, передает УНН.
Спасатели уже начали освобождать шахтеров.
"Согласно имеющейся информации, около 10-12 единиц техники работали в шахте, когда произошел инцидент. Мы сосредоточены на спасении людей, оказавшихся в ловушке внутри шахты ", - цитирует издание представителя местной полиции.
Информации о причинах происшествия и тяжести состояния пострадавших не приводится.