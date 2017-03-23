На всіх військових частинах Харківщини посилено заходи безпеки - Міноборони (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На всіх військових частинах у Харківській області після вибуху на складі боєприпасів у районі Балаклії посилено заходи безпеки. Про це в ексклюзичному коментарі УНН повідомив керівник харківського Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов.
"Станом на 4 годину ранку на всіх військових частинах, розташованих у Харківській обл., посилені заходи безпеки", - сказав він.
З його слів, на місці зараз перебувають слідчі військової прокуратури Харківського горніону та військової служби правопорядку ЗСУ.
"Останні забезпечують безпеку на території інших військових частин", - зауважив Д.Горбунов.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.