На всех воинских частях Харьковской области усилены меры безопасности - Минобороны (дополнено)

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. На всех военных частях в Харьковской области после взрыва на складе боеприпасов в районе Балаклеи усилены меры безопасности. Об этом в ексклюзичному комментарии УНН сообщил руководитель харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Горбунов.

"По состоянию на 4:00 утра на всех воинских частях, расположенных в Харьковской обл., усилены меры безопасности", - сказал он.

По его словам, на месте сейчас находятся следователи военной прокуратуры Харьковского гарнизона и военной службы правопорядка ВСУ.

"Последние обеспечивают безопасность на территории других воинских частей", - отметил Д.Горбунов.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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