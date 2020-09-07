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На всіх столичних пляжах заборонили купатися

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Станом на понеділок на всіх муніципальних пляжах Києва встановлені червоні прапори, передає УНН із посиланням на дані КП "Плесо".

На всіх столичних пляжах заборонили купатися

"Червоні прапори (не купатися) на всіх офіційних пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Райдуга", "Центральний", "Чорторий", "Галерний", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця", - інформують у КП.

Повідомляється, що така ситуація обумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що були 03 вересня 2020 року. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води.

Як повідомляв УНН, на столичній Троєщині у водному каналі потонула дитина.

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