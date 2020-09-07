На всіх столичних пляжах заборонили купатися

"Червоні прапори (не купатися) на всіх офіційних пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Райдуга", "Центральний", "Чорторий", "Галерний", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця", - інформують у КП.

Повідомляється, що така ситуація обумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що були 03 вересня 2020 року. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води.

Як повідомляв УНН, на столичній Троєщині у водному каналі потонула дитина.