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На всех столичных пляжах запретили купаться

Киев • УНН

 • 17766 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на понедельник на всех муниципальных пляжах Киева установлены красные флаги, передает УНН со ссылкой на данные КП "Плесо".

На всех столичных пляжах запретили купаться

"Красные флаги (не купаться) на всех официальных пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Чорторий", "Галерный", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица", - информируют в КП.

Сообщается, что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября 2020 года. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.

Как сообщал УНН, на столичной Троещине в водном канале утонул ребенок.

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