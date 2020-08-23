На столичній Троєщині у водному каналі потонула дитина

Так, до поліції надійшло повідомлення чоловіка про те, що з водного каналу на вулиці Закревського він витягнув дівчину віком 7-8 років, яку у непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію. Окрім того, заявник додав, що у воді можливо залишилась ще одна дитина.

На місці правоохоронці опитали свідків та заявника. Киянин, 1991 року народження, повідомив, що відпочивав на березі, коли побачив у каналі неповнолітніх, які кликали по допомогу. Чоловік негайно кинувся у воду і встиг врятувати дівчину, але побачив на поверхні гумові капці й припустив, що у воді залишилася ще дитина. Після відпрацювання каналу водолаз виявив на дні тіло хлопчика віком 8-10 років.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. На місці працюють слідчо-оперативні групи, які збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

Також поліцейські встановлюють особи підлітків, що опинилися у воді без нагляду дорослих, а також анкетні дані та місце знаходження їх батьків.

Нагадаємо, у Барському районі Вінницької області потонули два семирічних хлопчики.