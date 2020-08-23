На столичной Троещине в водном канале утонул ребенок

Так, в полицию поступило сообщение мужчины о том, что из водного канала на улице Закревского он вытащил девочку в возрасте 7-8 лет, которую в бессознательном состоянии скорая помощь госпитализировала в реанимацию. Кроме того, заявитель добавил, что в воде возможно остался еще один ребенок.

На месте правоохранители опросили свидетелей и заявителя. Киевлянин, 1991 года рождения, сообщил, что отдыхал на берегу, когда увидел в канале несовершеннолетних, которые звали на помощь. Мужчина немедленно бросился в воду и успел спасти девочку, но увидел на поверхности резиновые тапочки и предположил, что в воде остался еще ребенок. После отработки канала водолаз обнаружил на дне тело мальчика в возрасте 8-10 лет.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. На месте работают следственно-оперативные группы, которые собирают материалы для открытия уголовного производства.

Также полицейские устанавливают личности подростков, оказавшихся в воде без присмотра взрослых, а также анкетные данные и место нахождения их родителей.

Напомним, в Барском районе Винницкой области утонули два семилетних мальчика.