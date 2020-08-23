На Вінничині потонули двоє семирічних дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Барському районі Вінницької області потонули два семирічних хлопчики. Про це повідомляє у неділю пресслужба ДСНС України, передає УНН.
"23 серпня групою водолазних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Вінницькій області з водойми с. Попівці Барського району було вилучено тіла двох семирічних дітей", - повідомили у ДСНС.
Зазначається, що, за попередніми даними, зранку 22 серпня однокласники понесли яблука та бузину до приймального пункту села Попівці та додому не повернулися.
"23 серпня о 09:20 на поверхню води було піднято одного із хлопчиків без ознак життя, а об 11:04 іншу дитину. До проведення робіт від ДСНС залучалось 4 людини особового складу та один спецавтомобіль", - повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, в Україні у липні на водних об’єктах загинуло більше 180 осіб, з них понад 70 дітей.