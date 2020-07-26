В Україні з початку липня втопилося понад 70 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні з початку липня на водних об’єктах загинуло більше 180 осіб, з них понад 70 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Так, станом на 26 липня, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло більше 180 осіб, з них понад 70 дітей”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, 25 липня на Тернопільщині, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у ставі, коло каналу у села Біла втопився чоловік. Його витягнули відпочивальники, та лише по тому зателефонували на 101. Коли рятувальники та медики приступили до проведення серцево-легеневої реанімації — це, на жаль, не допомогло повернути людину до життя. Зі слів очевидців, загиблий перебував під водою близько 20 хвилин.
“Цього ж дня на Кіровоградщині, до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у ставку села Каніж Новомиргородського району виявлено загиблу жінку. Рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Новомиргород дістали з води та доправили тіло на берег. Загиблою виявилася місцевою мешканкою 1981 року народження”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що рятувальники не втомлюються попереджати про те, що безпечними є тільки перевірені пляжі та водойми, в яких обстежене дно та є рятувальний пост. Проте, найчастіше головним фактором вибору місця для купання є зовсім не рівень безпеки, а наближеність до дому. Саме на таких ставках, копанках та озерах щороку гинуть сотні українців.
Нагадаємо, на Харківщині потонув підліток, впавши з дамби водосховища.