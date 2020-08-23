В Винницкой области утонули двое семилетних детей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Барском районе Винницкой области утонули два семилетних мальчика. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"23 августа группа водолазных работ АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области из водоема с. Поповцы Барского района было изъяла тела двух семилетних детей", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что, по предварительным данным, утром 22 августа одноклассники понесли яблоки и бузину в приемный пункт села Поповке и домой не вернулись.
"23 августа в 9:20 на поверхность воды был поднят один из мальчиков без признаков жизни, а в 11:04 второй ребенок. К проведению работ от ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и один спецавтомобиль", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Украине в июле на водных объектах погибло более 180 человек, из них более 70 детей.