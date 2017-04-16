На всеношній службі у Севастополі читали Євангеліє українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Великодній всеношній службі в Севастополі в Покровському соборі читали Євангеліє українською, російською та грецькою мовами. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
За словами очевидців, у ніч на неділю охорони і представників поліції на вулицях міста було небагато. Парафіяни відзначають, що в цю ніч разом з уповноваженими правоохоронцями в церквах перебували “козаки з нагайками”.
Як зазначається, охочі освятити паски традиційно прийшли до Покровського собору, вздовж вулиці Велика Морська утворився струмок зі свічок.
Повідомляється, що православні храми і церковні громади Криму і Севастополя підкоряються Київської митрополії Московського патріархату.
Представників Київського патріархату після анексії півострова піддані тиску з боку російської влади Криму.
На проведеному в Києві восени 2014 року соборі українських і кримських єпископів було прийнято підсумкове рішення, в якому підтримується територіальна цілісність України і засуджуються спроби посіяти смуту і розбрат.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав український народ з Великоднем.