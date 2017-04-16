На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Пасхальный всенощной службе в Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
По словам очевидцев, в ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".
Как отмечается, желающие освятить куличи традиционно пришли к Покровскому собору, вдоль улицы Большая Морская образовался ручей из свечей.
Сообщается, что православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.
Представителей Киевского патриархата после аннексии полуострова подвержены давлению со стороны российской власти Крыма.
На состоявшемся в Киеве осенью 2014 соборе Украинской и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и раздор.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой.