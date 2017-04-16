На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26590 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90933 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146557 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112893 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114201 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111099 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103217 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106686 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103290 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151266 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

Киев  •  УНН

 • 9702 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Пасхальный всенощной службе в Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

По словам очевидцев, в ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".

Как отмечается, желающие освятить куличи традиционно пришли к Покровскому собору, вдоль улицы Большая Морская образовался ручей из свечей.

Сообщается, что православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.

Представителей Киевского патриархата после аннексии полуострова подвержены давлению со стороны российской власти Крыма.

На состоявшемся в Киеве осенью 2014 соборе Украинской и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и ​​раздор.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой.

Украинские Национальные Новости

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