На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

По словам очевидцев, в ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".

Как отмечается, желающие освятить куличи традиционно пришли к Покровскому собору, вдоль улицы Большая Морская образовался ручей из свечей.

Сообщается, что православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.

Представителей Киевского патриархата после аннексии полуострова подвержены давлению со стороны российской власти Крыма.

На состоявшемся в Киеве осенью 2014 соборе Украинской и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и ​​раздор.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой.