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На Воронцовському маяку в Одесі підняли 18-метровий прапор України

На Воронцовському маяку в Одесі підняли 18-метровий прапор України

Київ • УНН

 • 19055 перегляди

Морські прикордонники долучилися до підняття Державного прапора України на Воронцовському маяку в Одесі. Щорічний ритуал організовується ВМС України та ГО "Вишиванковий фестиваль".

Сьогодні на Воронцовському маяку в Одесі замайорів Державний прапор України, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

Морські прикордонники долучилися до підняття 18-метрового прапора на морських воротах України. Ритуал щороку проходить за організації ВМС України та ініціативи ГО "Вишиванковий фестиваль".

Прикордонники здійняли прапор над тимчасово окупованими територіями Півдня України: відео23.08.24, 17:50 • 30395 переглядiв

"Одразу після розгортання, морський бриз символічно надав стягу форму вітрила. І ми впевнені, що це добрий знак", - зазначили у ДПСУ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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