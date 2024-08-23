На Воронцовському маяку в Одесі підняли 18-метровий прапор України
Київ • УНН
Морські прикордонники долучилися до підняття Державного прапора України на Воронцовському маяку в Одесі. Щорічний ритуал організовується ВМС України та ГО "Вишиванковий фестиваль".
Сьогодні на Воронцовському маяку в Одесі замайорів Державний прапор України, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Морські прикордонники долучилися до підняття 18-метрового прапора на морських воротах України. Ритуал щороку проходить за організації ВМС України та ініціативи ГО "Вишиванковий фестиваль".
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"Одразу після розгортання, морський бриз символічно надав стягу форму вітрила. І ми впевнені, що це добрий знак", - зазначили у ДПСУ.