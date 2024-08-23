Прикордонники здійняли прапор над тимчасово окупованими територіями Півдня України: відео
Київ • УНН
З нагоди Дня Державного Прапора України прикордонники та Сили оборони привітали українців на тимчасово окупованих територіях Півдня. Вони підкреслили важливість відчуття українського духу навіть в окупації.
З нагоди Дня Державного Прапора України, прикордонники спільно з Силами оборони привітали українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Півдня України, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
"Наші люди повинні завжди відчувати присутність українського духу, навіть якщо тимчасово перебувають в окупації. Зі святом, з Днем Державного Прапора України!" - повідомили прикордонники і показали відео.