Пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями Юга Украины: видео

По случаю Дня Государственного Флага Украины, пограничники совместно с Силами обороны поздравили украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Юга Украины, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

"Наши люди должны всегда чувствовать присутствие украинского духа, даже если временно находятся в оккупации. С праздником, с Днем Государственного Флага Украины!" - сообщили пограничники и показали видео.