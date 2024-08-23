Пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями Юга Украины: видео
Киев • УНН
По случаю Дня Государственного Флага Украины пограничники и Силы обороны поздравили украинцев на временно оккупированных территориях Юга. Они подчеркнули важность ощущения украинского духа даже в оккупации.
По случаю Дня Государственного Флага Украины, пограничники совместно с Силами обороны поздравили украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Юга Украины, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
"Наши люди должны всегда чувствовать присутствие украинского духа, даже если временно находятся в оккупации. С праздником, с Днем Государственного Флага Украины!" - сообщили пограничники и показали видео.