На Воронцовском маяке в Одессе подняли 18-метровый флаг Украины
Киев • УНН
Морские пограничники присоединились к поднятию Государственного флага Украины на Воронцовском маяке в Одессе. Ежегодный ритуал организуется ВМС Украины и ОО «Вышиванковый фестиваль».
Сегодня на Воронцовском маяке в Одессе взвился Государственный флаг Украины, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
Морские пограничники присоединились к поднятию 18-метрового флага на морских воротах Украины. Ритуал ежегодно проходит при организации ВМС Украины и инициативе ОО "Вышиванковый фестиваль".
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"Сразу после развертывания, морской бриз символически придал флагу форму паруса. И мы уверены, что это добрый знак", - отметили в ГПСУ.