На Волині затримали п’яних місцевих жителів, які на авто протаранили паркан на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Волині прикордонники відділу “Римачі” затримали п’яних місцевих жителів, які на авто протаранили паркан на кордоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Троє місцевих жителів на автомобілі української реєстрації, під’їхавши до військового містечка та посигналивши із автівки, демонстративно здійснили розворот і на великій швидкості прослідували у бік державного кордону. При цьому протаранили загороджувальну конструкцію та попрямували через контрольно-слідову смугу кордону”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що група реагування почала негайне переслідування правопорушників. Водій з пасажирами, побачивши прикордонників, намагався здійснити втечу у зворотному напрямку до населеного пункту Висоцьк. Однак під час розвороту не справився з керуванням і пошкодив ще й загороджувальний паркан військового містечка.
Силами прикордонного наряду автомобіль було блоковано, а осіб затримано. За візуальними ознаками усі перебували в стані алкогольного сп’яніння.
На місце вчинення правопорушення прикордонники викликали представників Національної поліції. Наразі на осіб, які влаштували на кордоні такі розваги, складені відповідні матеріали.
На водія складено процесуальні документи за ст. 130 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його долю вирішуватиме суд. Осіб, які перебували в автомобілі, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.202
“Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України...” , а транспортний засіб евакуйовано до Любомльського відділення поліції.
До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 194 КК України “Умисне знищення або пошкодження майна”.
Нагадаємо, прикордонники у пунктах пропуску виявили трьох порушників карантину.