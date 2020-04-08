На Волыни задержали пьяных местных жителей, которые на авто протаранили забор на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На Волыни пограничники отдела "Рымачи" задержали пьяных местных жителей, которые на авто протаранили забор на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Трое местных жителей на автомобиле украинской регистрации, подъехав к военному городку и посигналив из машины, демонстративно совершили разворот и на большой скорости последовали в сторону государственной границы. При этом протаранили заградительную конструкцию и направились через контрольно-следовую полосу границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа реагирования начала немедленное преследование правонарушителей. Водитель с пассажирами, увидев пограничников, пытался совершить побег в обратном направлении населенного пункта Высоцк. Однако во время разворота не справился с управлением и повредил еще и заградительный забор военного городка.
Силами пограничного наряда автомобиль был блокирован, а человек задержаны. По визуальным признакам все находились в состоянии алкогольного опьянения.
На место совершения правонарушения пограничники вызвали представителей Национальной полиции. Сейчас на лиц, которые устроили на границе такие развлечения, составлено соответствующие материалы.
На водителя составлено процессуальные документы по ст. 130 и 185-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его судьбу будет решать суд. Лиц, находившихся в автомобиле, привлечено к административной ответственности за ст.202
"Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины ...", а транспортное средство эвакуировано в Любомльское отделение полиции.
К Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.1 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Напомним, пограничники в пунктах пропуска обнаружили троих нарушителей карантина.