На Волині затримали чоловіка, який незаконно переробляв вогнепальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Волинській області поліцейські затримали чоловіка, який з початку року здійснив незаконну переробку понад ста одиниць вогнепальної зброї. "Клієнтами" фігуранта були жителі з усієї країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
"У результаті кропіткої та професійної роботи волинські оперативники встановили, що лише з початку року житель одного з районів області здійснив незаконне втручання до понад ста одиниць вогнепальної зброї. "Клієнтами" фігуранта були мешканці з усієї країни", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що документували зловмисника протягом кількох місяців. За цей час оперативники встановили спільників, хто і звідки робить замовлення у порушника, як налагоджена система його протиправної діяльності.
"29 липня поліцейські належним чином задокументували черговий факт втручання у заводську конструкцію нарізної зброї. Після цього працівники управління карного розшуку разом зі слідчими слідчого управління та ротою поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області провели обшуки за місцем проживання фігуранта та безпосередньо у його майстерні", - зазначається в повідомленні пресслужби.
Також під час обшуку виявили заготовки та деталі до вогнепальної зброї, "глушники" (як готові, так і деталі до них), понад 80 набоїв різних калібрів до нарізної зброї, уже перероблену зброю, готову до відправки, та інше. Загалом, виявили та вилучили три одиниці нарізної зброї та одну гладкоствольну рушницю з ознаками переробки.
"Нині він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, вирішують питання про оголошення підозри за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) Кримінального Кодексу України", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, на Херсонщині викрили майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.