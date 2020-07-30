На Волыни задержали мужчину, который незаконно переделывал огнестрельное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Волынской области полицейские задержали мужчину, который с начала года осуществил незаконную переделку более ста единиц огнестрельного оружия. "Клиентами" фигуранта были жители со всей страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"В результате кропотливой и профессиональной работы волынские оперативники установили, что только с начала года житель одного из районов области совершил незаконное вмешательство в более ста единиц огнестрельного оружия. "Клиентами" фигуранта были жители со всей страны", - говорится в сообщении.
Сообщается, что документировали злоумышленника в течение нескольких месяцев. За это время оперативники установили сообщников, кто и откуда делает заказ у нарушителя, как налажена система его противоправной деятельности.
"29 июля полицейские должным образом задокументировали очередной факт вмешательства в заводскую конструкцию нарезного оружия. После этого сотрудники управления уголовного розыска вместе со следователями следственного управления и ротой полиции особого назначения ГУНП в Волынской области провели обыски по месту жительства фигуранта и непосредственно в его мастерской", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Также во время обыска обнаружили заготовки и детали к огнестрельному оружию, "глушители" (как готовые, так и детали к ним), более 80 патронов различных калибров к нарезному оружию, уже переработанное оружие, готовое к отправке, и другое. В общем, обнаружили и изъяли три единицы нарезного оружия и одно гладкоствольное ружье с признаками переработки.
"Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного Кодекса Украины", - рассказали в полиции.
Напомним, в Херсонской области разоблачили мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия.