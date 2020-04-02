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На Волині зафіксовано вже 10 випадків захворювання на COVID-19

На Волині зафіксовано вже 10 випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Волинській області вже зареєстровано 10 випадків коронавірусної інфекції, з них за останню добу виявлено - 3 випадки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"Станом на 10:00 2 квітня 2020-го року, у Волинській області зареєстровано 10 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу на Волині виявлено 3 лабораторно підтверджених випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що усі особи обстежувались з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.

"З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб", - зазначається у повідомленні.

Також зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Нагадаємо, в Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 20 з них - летальні.

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