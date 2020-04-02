На Волыни зафиксировано уже 10 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Волынской области уже зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки выявлено - 3 случая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"По состоянию на 10:00 2 апреля 2020-го года, в Волынской области зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки на Волыни выявлено 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19", - говорится в сообщении.
Сообщается, что все лица обследованы с профилактической целью при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы.
"С подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 14 человек", - отмечается в сообщении.
Также образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр МОЗ Украины".
Напомним, в Украине на утро 2 апреле зафиксировали 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них - летальные.