На Волині викрили на хабарі в 1,5 тисячі доларів голову об’єднаної територіальної громади
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова однієї з об’єднаних територіальних громад на Волині вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого фермера. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець у таку суму оцінив своє сприяння у виділенні чоловіку в оренду 10 гектарів землі для ведення сільського господарства.
Правоохоронці затримали голову ОТГ на робочому місці під час отримання ним всієї суми хабара.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Викриття протиправного механізму СБУ здійснювала спільно з Нацполіцією та під процесуальним керівництвом прокуратури області. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, голову однієї з райради та завідувача сектору культури РДА затримали під час одержання хабаря.