На Волыни разоблачили во взятке в 1,5 тысяч долларов главу объединенной территориальной общины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Глава одной из объединенных территориальных общин на Волыни требовал полторы тысячи долларов США от местного фермера. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник в такую сумму оценил свое содействие в выделении мужчине в аренду 10 гектаров земли для ведения сельского хозяйства.
Правоохранители задержали главу ОТГ на рабочем месте во время получения им всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Разоблачение противоправного механизма СБУ осуществляла совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством прокуратуры области. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, глава одного из райсоветов и заведующего сектором культуры РГА задержали во время получения взятки.