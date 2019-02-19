На Волині викрили держвиконавця на одержанні 2 тисяч доларів хабара

Згідно з даними СБУ, старший державний виконавець вимагав від приватного підприємця Волинської області 2 тис. доларів в обмін на своє сприяння у придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід аукціону.

Зловмисника затримали в одному з населених пунктів області під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

По даному факту правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (вимагання неправомірної вигоди) ККУ, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, днями СБУ викрила на систематичних хабарах оперуповноваженого одного із райвідділів Головного управління Національної поліції в Одеській області.