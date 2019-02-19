На Волыни разоблачили госисполнителя на получении 2 тысяч долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды должностному лицу районного отдела Государственной исполнительной службы в Волынской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
Согласно данным СБУ, старший государственный исполнитель требовал от частного предпринимателя Волынской области 2 тыс. долларов в обмен на свое содействие в приобретении по заниженной стоимости комплекса строительных сооружений государственного предприятия в обход аукциона.
Злоумышленника задержали в одном из населенных пунктов области во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (вымогательство неправомерной выгоды) УКУ, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, на днях СБУ разоблачила на систематических взятках оперуполномоченного одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Одесской области.