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На Волині СБУ затримала на хабарі начальника полігону однієї з військових частин

На Волині СБУ затримала на хабарі начальника полігону однієї з військових частин

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали за отриманння неправомірної вигоди у сумі 10 тис.грн начальника полігону однієї з військових частин. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігону.

Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

 

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