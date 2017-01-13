На Волині СБУ затримала на хабарі начальника полігону однієї з військових частин

Встановлено, що капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігону.

Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.