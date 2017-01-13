На Волині СБУ затримала на хабарі начальника полігону однієї з військових частин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали за отриманння неправомірної вигоди у сумі 10 тис.грн начальника полігону однієї з військових частин. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігону.
Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.