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В Волынской области СБУ задержала на взятке начальника полигона одной из воинских частей

В Волынской области СБУ задержала на взятке начальника полигона одной из воинских частей

Киев • УНН

 • 10236 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в сумме 10 тыс. грн начальника полигона одной из воинских частей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Установлено, что капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.

Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тыс. гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

 

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