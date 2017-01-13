В Волынской области СБУ задержала на взятке начальника полигона одной из воинских частей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в сумме 10 тыс. грн начальника полигона одной из воинских частей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тыс. гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.