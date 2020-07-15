На Волині пом'якшили карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На Волині регіональна комісія з питань з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про скасування деяких карантинних обмежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Волинської обласної державної адміністрації.
“За поданням головного санітарного лікаря області, враховуючи епідситуацію та постанову КМУ №588 від 8 липня 2020 року, члени комісії проголосували за деякі пом'якшення карантинних норм. Зокрема, дозволено пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та відвідування дошкільних закладів. Окрім того, скасовано обмеження щодо роботи закладів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо)”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що взято до виконання вимоги постанови КМУ №588 щодо пом'якшення карантинних вимог для розважальних закладів (нічних клубів), а також суб'єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування (кінотеатрів, ресторанів, кафе, барів тощо). Їм дозволили працювати з 7:00 до 23:00.
Так, головний санітарний лікар області Наталія Янко на засіданні комісії повідомила, що упродовж останнього тижня в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності.
Зазначається, що показник динаміки випадків інфікування стабільно знижується і на сьогодні складає мінус 22,6% (при рекомендованому не більше +10%). Кількість інфікувань за останній тиждень зменшилась на 30%. Середній показник захворюваності в області зменшився до 28,3 на 100 тис. населення.
Нагадаємо, Рівненщина послаблює карантин.