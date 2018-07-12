На Волині поліцейський вимагав "індульгенцію" у розмірі 3 тис. дол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Луцьку на хабарі затримано керівника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Волинській області, передає УНН.
“38-річний полковник поліції за непритягнення співробітника обласної поліції до кримінальної відповідальності вимагав 3 тисячі доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, працівники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали оперативну інформацію про причетність очільника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції до корупційної діяльності.
За зібраними матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції детективами Головного слідчого управління Нацполіції було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.
Виконуючого обов’язки начальника Волинського Управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було затримано в порядку ст.208 КПК України, за підтримки та процесуального керівництва Генеральної Прокуратури України, бійцями відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції відразу після одержання ним хабара. Найближчим часом поліцейському оголосять підозру та оберуть міру запобіжного заходу.
“Працівник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України має бути взірцем для всіх поліцейських, а у разі протиправних дій — нести відповідальність за всією суворістю закону, без жодних виключень”, — підкреслив начальник ДВБ НПУ генерал поліції третього рангу Євген Коваль.
Нагадаємо, київського прокурора піймали на хабарі 22,5 тисячі доларів.